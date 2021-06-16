Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании Лоренцо Пеллегрини

По информации Daily Express, "Тоттенхэм" присоединился к "Ливерпулю" в гонке за подписание этим летом полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. Оба клуба заинтересованы в подписании игрока для укрепления центральной линии.

24-летний игрок сборной Италии, который недавно заключил контракт с римлянами до лета 2024 года, недавно был вынужден отказаться от участия в Евро-2020 из-за травмы.

В минувшем сезоне на счету Пеллегрини 7 голов и 6 ассистов в 34 матчах Серии А.