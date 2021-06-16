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Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании Лоренцо Пеллегрини
Полузащитник Ромы может сменить клубную прописку
По информации Daily Express, "Тоттенхэм" присоединился к "Ливерпулю" в гонке за подписание этим летом полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. Оба клуба заинтересованы в подписании игрока для укрепления центральной линии.
24-летний игрок сборной Италии, который недавно заключил контракт с римлянами до лета 2024 года, недавно был вынужден отказаться от участия в Евро-2020 из-за травмы.
В минувшем сезоне на счету Пеллегрини 7 голов и 6 ассистов в 34 матчах Серии А.
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