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Бернарду Силва может покинуть Манчестер Сити

Англия
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Игрок хочет получать больше игрового времени

Бернарду Силва может покинуть Манчестер Сити

Instagram Силвы

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Хавбек Бернарду Силва намерен уйти из "Манчестер Сити", пишет The Athletic. Полузащитник сборной Португалии разочарован сокращением своего игрового времени, а "Атлетико" считается главным претендентом на футболиста.

26-летний игрок обойдется клубам не дешевле 50 млн евро. В ближайшее время его представители встретятся с руководством "горожан" для подачи документов на трансфер.

В минувшем сезоне на счету португальца 2 гола и 6 ассистов в 26 матчах АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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