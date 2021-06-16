Бернарду Силва может покинуть Манчестер Сити

Хавбек Бернарду Силва намерен уйти из "Манчестер Сити", пишет The Athletic. Полузащитник сборной Португалии разочарован сокращением своего игрового времени, а "Атлетико" считается главным претендентом на футболиста.

26-летний игрок обойдется клубам не дешевле 50 млн евро. В ближайшее время его представители встретятся с руководством "горожан" для подачи документов на трансфер.

В минувшем сезоне на счету португальца 2 гола и 6 ассистов в 26 матчах АПЛ.