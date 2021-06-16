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Бернарду Силва может покинуть Манчестер Сити
Игрок хочет получать больше игрового времени
Instagram Силвы
Хавбек Бернарду Силва намерен уйти из "Манчестер Сити", пишет The Athletic. Полузащитник сборной Португалии разочарован сокращением своего игрового времени, а "Атлетико" считается главным претендентом на футболиста.
26-летний игрок обойдется клубам не дешевле 50 млн евро. В ближайшее время его представители встретятся с руководством "горожан" для подачи документов на трансфер.
В минувшем сезоне на счету португальца 2 гола и 6 ассистов в 26 матчах АПЛ.
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