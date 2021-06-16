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Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Криштиану Роналду

Англия
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Английский клуб готов платить игроку около 20 миллионов евро в год

Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Криштиану Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Daily Mail пишет, что 36-летний Криштиану Роналду получил от Манчестер Юнайтед конкретное предложение о контракте с зарплатой в 17 млн фунтов за сезон.

Португальский нападающий играл за "манкунианцев" с 2003 по 2009 год, после чего перешел в мадридский "Реал". Из стана "сливочных" он летом 2018 года перебрался в "Ювентус", где выступает до сих пор.

Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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