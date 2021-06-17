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Ливерпуль нашёл замену Вейналдуму в Хоффенхайме
21-летний игрок может перебраться в стан мерсисайдцев
Фото: readfootball.com
Ливерпуль заинтересован в подписании полузащитника "Хоффенхайма".
По информации Liverpool Echo, на "Энфилд" может перебраться 21-летний Кристоф Баумгартнер. Якобы в этом австрийце наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп видит преемника Жоржиньйо Вейналдума, который покинул клуб на правах свободного агента и перешел в "ПСЖ".
За "Хоффенхайм" в сезоне-2020/2021 Баумгартнер провел 41 матч, забил 9 голов, сделал 7 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.
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