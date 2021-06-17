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Люсьен Фавр может возглавить клуб из АПЛ
В ближайшее время стороны начнут переговоры
"Кристал Пэлас" рассматривает Люсьена Фавра в качестве кандидата на пост главного тренера команды, пишет The Sun.
По информации источника, "орлы" должны в ближайшее время провести переговоры с 63-летним швейцарским специалистом. Сообщается, что сам тренер заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в Англии.
В сезоне-2020/21 "Кристал Пэлас" занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру.
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