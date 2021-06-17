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По примеру Эвертона и Тоттенхэма теперь Вулверхэмптон подписал центрбэка из Колумбии

Англия
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По примеру Эвертона и Тоттенхэма теперь Вулверхэмптон подписал центрбэка из Колумбии

Фото: Сайт Вулвергемптона

Новина українською

Первым новичком летнего межсезонья для английского "Вулверхэмптона" стал 20-летний колумбиец Ерсон Москера. Детали контракта пока не сообщаются.

Футболист является центральным защитником, до сих пор выступал на родине в клубе "Атлетико Насьональ".

Попадать в основу своей команде он стал только в сентябре 2020 года, принял участие в розыгрыше Кубка Зюдамериканы (аналог Лиги Европы). С начала 2021 Ерсон стабильно был игроком основы "Атлетико Насьональ", помог команде пробиться в 1/4 Кубка Либертадорес.

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"Волки" отмечают, что Ерсон - не первый центрбэк из Колумбии. В Английской премьер-лиге играет Ерри Мина из "Эвертона" и Давинсон Санчес из "Тоттенхэма".

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В статье: Вулверхэмптон Йерри Мина Ерсон Москера
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