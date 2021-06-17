Чемпион Италии Эшли Янг вернулся в АПЛ

Фланговый защитник (латераль) миланского "Интера" Эшли Янг вернулся на родину - в Великобританию.

У него заканчивается контракт с клубом, поэтому игрок как свободный агент подписал контракт с английской "Астон Виллой".

В этом клубе он выступал в 2007-2011 годах. Потом перешел в "Манчестер Юнайтед" и последний сезон провел в Италии.

Контракт "Астон Виллы" с 35-летним Эшли Янгом заключен на год.

Всего в АПЛ игрок провел 369 поединков и 39 матчей за сборную Англии.