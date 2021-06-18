The Athletic: Тоттенхэм передумал назначать Гаттузо. Причина – недовольство фанатов

Бывший главный тренер "Милана" и "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо не возглавит "Тоттенхэм" – об этом сообщает The Athletic. По информации источника, руководство "шпор" отказалось от идеи пригласить итальянца после бурной реакции фанатов, которые недовольны таким выбором.

С Дженнаро действительно велись переговоры, но назначение не состоится. Напомним, вчера, 17 июня, Гаттузо покинул пост главного тренера "фиалок" спустя 23 дня после назначения. Причина – разные взгляды руководства и тренера.

В прошлом сезоне Рино возглавлял "Наполи". "Тоттенхэм" в кампании-2020/21 занял седьмое место в турнирной таблице АПЛ.