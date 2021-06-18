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The Athletic: Тоттенхэм передумал назначать Гаттузо. Причина – недовольство фанатов
Дженнаро в Лондоне не будет
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Милана" и "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо не возглавит "Тоттенхэм" – об этом сообщает The Athletic. По информации источника, руководство "шпор" отказалось от идеи пригласить итальянца после бурной реакции фанатов, которые недовольны таким выбором.
С Дженнаро действительно велись переговоры, но назначение не состоится. Напомним, вчера, 17 июня, Гаттузо покинул пост главного тренера "фиалок" спустя 23 дня после назначения. Причина – разные взгляды руководства и тренера.
В прошлом сезоне Рино возглавлял "Наполи". "Тоттенхэм" в кампании-2020/21 занял седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
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