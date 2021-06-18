  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. The Athletic: Тоттенхэм передумал назначать Гаттузо. Причина – недовольство фанатов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Athletic: Тоттенхэм передумал назначать Гаттузо. Причина – недовольство фанатов

Англия
(1 голосов)

Дженнаро в Лондоне не будет

The Athletic: Тоттенхэм передумал назначать Гаттузо. Причина – недовольство фанатов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Милана" и "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо не возглавит "Тоттенхэм" – об этом сообщает The Athletic. По информации источника, руководство "шпор" отказалось от идеи пригласить итальянца после бурной реакции фанатов, которые недовольны таким выбором.

С Дженнаро действительно велись переговоры, но назначение не состоится. Напомним, вчера, 17 июня, Гаттузо покинул пост главного тренера "фиалок" спустя 23 дня после назначения. Причина – разные взгляды руководства и тренера.

В прошлом сезоне Рино возглавлял "Наполи". "Тоттенхэм" в кампании-2020/21 занял седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Читайте такжеФонсека не возглавит Тоттенхэм - теперь это может быть Гаттузо

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...