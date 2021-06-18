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Полузащитник Лидса заинтересовал Реал, Ювентус и Манчестер Сити - СМИ

Англия
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Калвин Филлипс попал в сферу интересов топ-клубов

Полузащитник Лидса заинтересовал Реал, Ювентус и Манчестер Сити - СМИ

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Полузащитник "Лидса" и сборной Англии Кэлвин Филлипс привлек внимание нескольких европейских клубов.

По информации TuttoJuve, "Ювентус", "Реал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" следят за 25-летним игроком. В то же время сообщается, что "Лидс" хочет получить за футболиста 25 млн фунтов.

В минувшем сезоне Калвин Филлипс провел в составе "Лидса" 29 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) трансферы Реал (Мадрид) Манчестер Сити Лидс Юнайтед Калвин Филлипс
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