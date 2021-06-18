Полузащитник Лидса заинтересовал Реал, Ювентус и Манчестер Сити - СМИ

Полузащитник "Лидса" и сборной Англии Кэлвин Филлипс привлек внимание нескольких европейских клубов.

По информации TuttoJuve, "Ювентус", "Реал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" следят за 25-летним игроком. В то же время сообщается, что "Лидс" хочет получить за футболиста 25 млн фунтов.

В минувшем сезоне Калвин Филлипс провел в составе "Лидса" 29 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.