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Полузащитник Лидса заинтересовал Реал, Ювентус и Манчестер Сити - СМИ
Калвин Филлипс попал в сферу интересов топ-клубов
Полузащитник "Лидса" и сборной Англии Кэлвин Филлипс привлек внимание нескольких европейских клубов.
По информации TuttoJuve, "Ювентус", "Реал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" следят за 25-летним игроком. В то же время сообщается, что "Лидс" хочет получить за футболиста 25 млн фунтов.
В минувшем сезоне Калвин Филлипс провел в составе "Лидса" 29 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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