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Сердце Челси, диспетчер Челси: сегодня отмечает День рождения Фрэнк Лэмпард
Важный футболист в истории лондонского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Фрэнк Джеймс Лэмпард родился 20 июня 1978 года в Лондоне. Выступал на позиции атакующего полузащитника, большую часть клубной карьеры провел в "Челси". Офицер Ордена Британской империи. Лэмпард считается одним из сильнейших хавбеков мира и одним из лучших английских игроков своего времени.
'Not from there, Frank'... oh my— Goal (@goal) June 20, 2021
Happy 43rd birthday Frank Lampard! ????????pic.twitter.com/t2sjsB7pII
Он начинал свою карьеру в "Вест Хэм Юнайтед". В 2001 году он перешел в "Челси" за 11 миллионов фунтов. Он стал лучшим бомбардиром в истории "синих" (211 голов). Под конец карьеры совсем немного защищал цвета "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".
Four-time #EmiratesFACup winner ????????????????@ChelseaFC legend ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 20, 2021
Happy birthday, super Frank Lampard ???? pic.twitter.com/HUr1jTtOjC
Тренерскую карьеру начал в 2018-м в "Дерби Каунти" и почти вышел вместе с клубом в АПЛ. В июле 2019-го возглавил "Челси", покинул должность менеджера "пенсионеров" в январе 2021 года.
What an amazing career Frank Lampard had at @ChelseaFC ???? pic.twitter.com/fyoAWa5nOI— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) June 20, 2021
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