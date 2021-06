Сердце Челси, диспетчер Челси: сегодня отмечает День рождения Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Джеймс Лэмпард родился 20 июня 1978 года в Лондоне. Выступал на позиции атакующего полузащитника, большую часть клубной карьеры провел в "Челси". Офицер Ордена Британской империи. Лэмпард считается одним из сильнейших хавбеков мира и одним из лучших английских игроков своего времени.

