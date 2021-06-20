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Сердце Челси, диспетчер Челси: сегодня отмечает День рождения Фрэнк Лэмпард

Англия
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Важный футболист в истории лондонского клуба

Сердце Челси, диспетчер Челси: сегодня отмечает День рождения Фрэнк Лэмпард

Getty Images / Global Images Ukraine

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Фрэнк Джеймс Лэмпард родился 20 июня 1978 года в Лондоне. Выступал на позиции атакующего полузащитника, большую часть клубной карьеры провел в "Челси". Офицер Ордена Британской империи. Лэмпард считается одним из сильнейших хавбеков мира и одним из лучших английских игроков своего времени.

Он начинал свою карьеру в "Вест Хэм Юнайтед". В 2001 году он перешел в "Челси" за 11 миллионов фунтов. Он стал лучшим бомбардиром в истории "синих" (211 голов). Под конец карьеры совсем немного защищал цвета "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".

Тренерскую карьеру начал в 2018-м в "Дерби Каунти" и почти вышел вместе с клубом в АПЛ. В июле 2019-го возглавил "Челси", покинул должность менеджера "пенсионеров" в январе 2021 года.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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