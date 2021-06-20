Нападающий Сосьедада Исак может перейти в английский гранд

Нападающий испанского "Реал Сосьедад" Александер Исак может продолжить карьеру в одном из английских грандов.

За нападающим внимательно следит "Ливерпуль". Его рассматривают как возможную замену Роберто Фирмино в недалеком будущем.

Отступные шведа составляют 70 миллионов евро, а контракт рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне 21-летний Исак забил 17 голов в Ла Лиге, став лучшим бомбардиром своей команды.