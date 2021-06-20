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Нападающий Сосьедада Исак может перейти в английский гранд

Англия
(2 голосов)

Игрок заменит звездного форварда

Нападающий Сосьедада Исак может перейти в английский гранд

Новина українською

Нападающий испанского "Реал Сосьедад" Александер Исак может продолжить карьеру в одном из английских грандов.

За нападающим внимательно следит "Ливерпуль". Его рассматривают как возможную замену Роберто Фирмино в недалеком будущем.

Отступные шведа составляют 70 миллионов евро, а контракт рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне 21-летний Исак забил 17 голов в Ла Лиге, став лучшим бомбардиром своей команды.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ливерпуль Александер Исак
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Источник:
Noticias de Gipuzkoa

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