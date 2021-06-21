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Манчестер Сити предложил за Кейна 116 миллионов евро
Но лондонцы не готовы отпускать форварда
Фото: Premier League/Автор - невідомий
"Манчестер Сити" сделал официальное предложение по трансферу нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна, пишет журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
По информации источника, "горожане" предложили за футболиста £ 100 млн (более € 116 млн) и возможность включить в сделку одного из своих игроков. "Шпоры" не намерены соглашаться. Кейн хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, но президент лондонцев Дэниел Леви постарается его удержать. Отмечается, что судьба Гарри решится после чемпионата Европы — 2020, где он выступает в составе сборной Англии.
В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.
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