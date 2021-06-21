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Манчестер Сити предложил за Кейна 116 миллионов евро

Англия
(3 голосов)

Но лондонцы не готовы отпускать форварда

Манчестер Сити предложил за Кейна 116 миллионов евро

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

"Манчестер Сити" сделал официальное предложение по трансферу нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна, пишет журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

По информации источника, "горожане" предложили за футболиста £ 100 млн (более € 116 млн) и возможность включить в сделку одного из своих игроков. "Шпоры" не намерены соглашаться. Кейн хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, но президент лондонцев Дэниел Леви постарается его удержать. Отмечается, что судьба Гарри решится после чемпионата Европы — 2020, где он выступает в составе сборной Англии.

В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн Гарри Кейн
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Комментарии (5)
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Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2021 в 17:56
Кейн непоганий нап, але сильно переоцінений
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kalan-86 (Анкара)
21.06.2021 в 17:52
Уйдёт Кейн, раскиснет Сон, добавить ко всему, что ещё и тренера нормального туда не затянешь и все, скоро шпоры будут на уровне Брайтона.
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Spokoyno (Киев)
21.06.2021 в 17:33
Дійсно Кейн виглядає найкращим нападником АПЛ, утім чомусь не доводить це на ЄВРО 2020... Хоч з тими ж шотландцями від Гаррі чекали результативних дій, проте знов ZERO! Чи наразі ну нього інші проблеми...
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+1
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dimonxman again (London)
21.06.2021 в 17:32
Не будьте идиотами. Продайте, доложите еще 100 и купите Мбапе.
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kalan-86 (Анкара)
21.06.2021 в 17:50
Он не пойдёт в эту помойку.
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