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Манчестер Сити готов подождать ещё один год, чтобы подписать Кейна
В клубе не торопятся с трансфером
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
В "Манчестер Сити" прорабатывают трансфер нападающего "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Гарри Кейна.
Как сообщает ESPN, в стане манкунианцев осознают, что заполучить 27-летнего футболиста этим летом будет крайне трудно, поскольку президент "шпор" Дэниел Леви намерен удержать игрока в команде как минимум на сезон. В связи с этим "горожане" готовы подождать ещё год, прежде чем купить Гарри. Такой вариант будет возможен, если клуб не найдёт ему достойной альтернативы.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.
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