Манчестер Сити готов подождать ещё один год, чтобы подписать Кейна

В "Манчестер Сити" прорабатывают трансфер нападающего "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Гарри Кейна.

Как сообщает ESPN, в стане манкунианцев осознают, что заполучить 27-летнего футболиста этим летом будет крайне трудно, поскольку президент "шпор" Дэниел Леви намерен удержать игрока в команде как минимум на сезон. В связи с этим "горожане" готовы подождать ещё год, прежде чем купить Гарри. Такой вариант будет возможен, если клуб не найдёт ему достойной альтернативы.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.