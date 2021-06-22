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Манчестер Сити готов подождать ещё один год, чтобы подписать Кейна

Англия
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В клубе не торопятся с трансфером

Манчестер Сити готов подождать ещё один год, чтобы подписать Кейна

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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В "Манчестер Сити" прорабатывают трансфер нападающего "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Гарри Кейна.

Как сообщает ESPN, в стане манкунианцев осознают, что заполучить 27-летнего футболиста этим летом будет крайне трудно, поскольку президент "шпор" Дэниел Леви намерен удержать игрока в команде как минимум на сезон. В связи с этим "горожане" готовы подождать ещё год, прежде чем купить Гарри. Такой вариант будет возможен, если клуб не найдёт ему достойной альтернативы.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Гарри Кейн
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