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Лучший игрок матча Чехия – Англия: Я тоже пытался замкнуть навес, но мне не хватило роста!
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Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник национальной сборной Англии Букайо Сака, лучший игрок матча 3-го тура ЕВРО-2020 с Чехией (1:0), прокомментировал итог поединка для пресс-службы УЕФА.
"Мы показали сегодня хорошую игру. Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в "Арсенале". Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте. Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста! Доволен, что и плей-офф мы начнем на стадионе "Уэмбли". Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики – это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично".
"Передо мной возникло свободное пространство, чтобы отойти вглубь и принять там мяч, – такой маневр приводил соперников в замешательство. Я начал первую фазу атаки, и в ее завершение Джек навесил, а Рахим поразил ворота. Для нас важно оставаться на "Уэмбли". Здесь мы преисполнены уверенности в своих силах, а болельщики – наш 12-й игрок. Для нас их поддержка очень весома".
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