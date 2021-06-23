Лучший игрок матча Чехия – Англия: Я тоже пытался замкнуть навес, но мне не хватило роста!

Полузащитник национальной сборной Англии Букайо Сака, лучший игрок матча 3-го тура ЕВРО-2020 с Чехией (1:0), прокомментировал итог поединка для пресс-службы УЕФА.

"Мы показали сегодня хорошую игру. Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в "Арсенале". Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте. Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста! Доволен, что и плей-офф мы начнем на стадионе "Уэмбли". Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики – это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично".