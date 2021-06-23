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Лучший игрок матча Чехия – Англия: Я тоже пытался замкнуть навес, но мне не хватило роста!

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Лучший игрок матча Чехия – Англия: Я тоже пытался замкнуть навес, но мне не хватило роста!

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник национальной сборной Англии Букайо Сака, лучший игрок матча 3-го тура ЕВРО-2020 с Чехией (1:0), прокомментировал итог поединка для пресс-службы УЕФА.

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"Мы показали сегодня хорошую игру. Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в "Арсенале". Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте. Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста! Доволен, что и плей-офф мы начнем на стадионе "Уэмбли". Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики – это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично".

"Передо мной возникло свободное пространство, чтобы отойти вглубь и принять там мяч, – такой маневр приводил соперников в замешательство. Я начал первую фазу атаки, и в ее завершение Джек навесил, а Рахим поразил ворота. Для нас важно оставаться на "Уэмбли". Здесь мы преисполнены уверенности в своих силах, а болельщики – наш 12-й игрок. Для нас их поддержка очень весома".

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В статье: Англия Чехия Евро-2020 Евро Букайо Сака чемпионат Европы
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Источник:
УЕФА

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