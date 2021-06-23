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Норвич подписал контракт с вратарем Саутгемптона
Ганн сменит команду
"Норвич" объявил о переходе в команду вратаря "Саутгемптона" Ангуса Ганна.
25-летний англичанин заключил контракт с "канарейками" на 4 года. Сумма трансфера не сообщается.
Ганн — воспитанник "Норвича". В минувшем сезоне голкипер играл за "Сток Сити" на правах аренды. Он провел 17 матчей за "гончаров", из них 7 — на ноль.
???? #OneOfOurOwn has come back home! We're delighted to announce the signing of Angus Gunn from Southampton!#WelcomeHomeAngus ????— Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 23, 2021
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