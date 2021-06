Норвич подписал контракт с вратарем Саутгемптона

"Норвич" объявил о переходе в команду вратаря "Саутгемптона" Ангуса Ганна.

25-летний англичанин заключил контракт с "канарейками" на 4 года. Сумма трансфера не сообщается.

Ганн — воспитанник "Норвича". В минувшем сезоне голкипер играл за "Сток Сити" на правах аренды. Он провел 17 матчей за "гончаров", из них 7 — на ноль.

???? #OneOfOurOwn has come back home! We're delighted to announce the signing of Angus Gunn from Southampton!#WelcomeHomeAngus ????