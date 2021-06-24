  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль продлил контракт с Келлехером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль продлил контракт с Келлехером

Англия
(1 голосов)

Голкипер подписал долгосрочный контракт

Ливерпуль продлил контракт с Келлехером

Фото: liverpoolfc.ru

Новина українською

"Ливерпуль" на своём официальном сайте сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с вратарём Кивином Келлехером.

"Я счастлив, что наконец продлил контракт. Переговоры длились несколько месяцев, и я рад, что всё позади. Для меня это хороший шаг. "Ливерпуль" — большой клуб, и для меня честь быть здесь. Так что я был рад, когда появилась возможность остаться в команде ещё на несколько лет. Хочу продолжать прогрессировать", — сказал Кивин.

Келлехер попал в систему "Ливерпуля" в 2015 году. В настоящее время вызывается в молодёжную сборную Ирландии. В минувшем сезоне 22-летний голкипер провёл два матча в английской Премьер-лиге и пропустил один мяч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Кевин Келлехер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...