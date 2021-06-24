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Ливерпуль продлил контракт с Келлехером
Голкипер подписал долгосрочный контракт
Фото: liverpoolfc.ru
"Ливерпуль" на своём официальном сайте сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с вратарём Кивином Келлехером.
"Я счастлив, что наконец продлил контракт. Переговоры длились несколько месяцев, и я рад, что всё позади. Для меня это хороший шаг. "Ливерпуль" — большой клуб, и для меня честь быть здесь. Так что я был рад, когда появилась возможность остаться в команде ещё на несколько лет. Хочу продолжать прогрессировать", — сказал Кивин.
Келлехер попал в систему "Ливерпуля" в 2015 году. В настоящее время вызывается в молодёжную сборную Ирландии. В минувшем сезоне 22-летний голкипер провёл два матча в английской Премьер-лиге и пропустил один мяч.
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