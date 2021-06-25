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Руни может покинуть пост главного тренера Дерби Каунти
Английский клуб может понизиться в классе
Derby
Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни может покинуть пост наставника в связи с дисциплинарными взысканиями. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, независимая арбитражная комиссия оштрафовала клуб на 100 тысяч долларов за нарушения правил ведения финансовой отчетности. Английская футбольная лига (EFL) намерена обжаловать это решение и заменит его вычетом очков команды в прошлом сезоне.
Таким образом, команда может быть отправлена в первую лиги Англии. В связи с этим Руни может уйти в отставку.
35-летний специалист возглавил "Дерби Каунти" в январе текущего года.
Напомним, что команда Руни в 46 матчах набрала 44 очка и заняла спасительное 21-е место в турнирной таблице Чемпиошипа сезона 2020/21.
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