Манчестер Сити близок к покупке лидера Астон Виллы за рекордную для АПЛ сумму

Атакующий хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш станет игроком "Манчестер Сити". Как сообщалось ранее, стороны близки к договоренности о трансфере англичанина за 100 миллионов фунтов стерлингов.

По информации talkSPORT, сделка почти завершена, о ней сообщат по завершении ЕВРО. Отметим, что если переход действительно состоится, то трансфер Грилиша станет рекордным для Английской Премьер-лиги. Пока наибольшая сумма, которую когда-либо платил английский клуб, равна 89 миллионам фунтов (Поль Погба в "МЮ").

В прошлом сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в АПЛ (6 голов и 12 результативных передач).