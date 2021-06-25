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Манчестер Сити близок к покупке лидера Астон Виллы за рекордную для АПЛ сумму

Англия
(1 голосов)

Джек, который переедет из Бирмингема в Манчестер

Манчестер Сити близок к покупке лидера Астон Виллы за рекордную для АПЛ сумму

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш станет игроком "Манчестер Сити". Как сообщалось ранее, стороны близки к договоренности о трансфере англичанина за 100 миллионов фунтов стерлингов.

По информации talkSPORT, сделка почти завершена, о ней сообщат по завершении ЕВРО. Отметим, что если переход действительно состоится, то трансфер Грилиша станет рекордным для Английской Премьер-лиги. Пока наибольшая сумма, которую когда-либо платил английский клуб, равна 89 миллионам фунтов (Поль Погба в "МЮ").

В прошлом сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в АПЛ (6 голов и 12 результативных передач).

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
25.06.2021 в 16:18
Идиоты что-ли?
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