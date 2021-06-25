Тоттенхэм ведет переговоры с Нуну Эшпириту Санту

" Тоттенхэм " продолжает поиски нового главного тренера команды. На пост наставника "шпор" претендует португалец Нуну Эшпириту Санту, с которым лондонский клуб ведет переговоры о заключении трехлетнего контракта.

По информации Daily Mail, у португальца неплохие шансы возглавить клуб, так он уже заручился поддержкой владельца клуба Даниэля Леви и нового спортивного директора Фабио Паратичи.

Ранее "Тоттенхэм" рассматривал кандидатуры Антонио Конте, Паулу Фонсеки и Дженнаро Гаттузо. Однако переговоры с тренерами не увенчались успехом. От работы в Лондоне отказался и главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги.

Напомним, что в апреле "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуриньо. До конца сезона "шпор" временно возглавлял Райан Мэйсон.

Эшпириту Санту работает в Англии уже четыре года, а его бывший клуб "Вулверхэмптон" занял в последнем сезоне АПЛ 13-е место.