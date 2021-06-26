Арсенал заключил долгосрочный контракт со своим защитником

Лондонский "Арсенал" объявил о продлении контракта с левым защитником Киран Тирни. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Пока не объявлен срок нового соглашения, только указано, что оно долгосрочное.

Ранее сообщалось, что контракт будет заключен на пять лет с зарплатой 6,65 млн евро в год (5,7 млн фунтов).

Напомним, что он присоединился к "канонирам" летом 2019-го года с "Селтика" за 27 млн ​​евро. Сейчас на его счету 3 гола и 9 ассистов в 62 матчах за лондонцев.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Тирни в 32 млн евро.

Отметим, что 24-летний игрок провел два матча на Евро-2020 в составе сборной Шотландии, которая заняла последнее место в группе D с одним очком в борьбе с Англией, Хорватией и Чехией.