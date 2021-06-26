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Кейн - о новом контракте с Тоттенхэмом: Личные вопросы с клубом мы сейчас не обсуждаем
Игрок не уверен в своем будущем
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн дал комментарий по поводу трансферных слухов, которых все больше в последнее время:
"Если честно, находясь в сборной Англии, я полностью сконцентрирован на ней. Моим агентом является мой брат, но за последние несколько недель мы поговорили лишь раз. Он пожелал мне удачи на Евро.
После матчей я связываюсь с клубным физиотерапевтом, чтобы удостовериться, что все в порядке. Других контактов с "Тоттенхэмом" нет. Мне желают удачи, но личные вопросы с клубом мы сейчас не обсуждаем.
Так что меня не очень волнует весь этот шум. Когда я в сборной Англии, стараюсь помогать парням и быть лидером. Я должен лучше узнавать ребят, помогать молодым игрокам. Кажется, этого и так достаточно для беспокойства, чтобы волноваться о чем-то еще, кроме сборной Англии.
Когда ты не забиваешь, люди начинают разглядывать каждую клеточку твоего тела, чтобы выяснить, в чем причина. Возможно, на этом турнире так и происходит. Если быть до конца честным, я скажу, что вообще не читал СМИ во время Евро", – сказал Кейн.
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