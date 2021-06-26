  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль сделал запрос о трансфере Мбаппе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль сделал запрос о трансфере Мбаппе

Англия
(1 голосов)

Игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры

Ливерпуль сделал запрос о трансфере Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" Юргена Клоппа запросил в "ПСЖ" информацио о том, возможен ли трансфер Мбаппе летом текущего года.

При этом парижский клуб пытается убедить Килиана остаться и планирует совершить несколько крупных трансферов, чтобы доказать амбиции команды. По другим данным, Мбаппе хочет перейти в "Реал", и другие клубы его не интересуют.

В прошлом сезоне 22-летний форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его цена составляет 160 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...