Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль сделал запрос о трансфере Мбаппе
Игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" Юргена Клоппа запросил в "ПСЖ" информацио о том, возможен ли трансфер Мбаппе летом текущего года.
При этом парижский клуб пытается убедить Килиана остаться и планирует совершить несколько крупных трансферов, чтобы доказать амбиции команды. По другим данным, Мбаппе хочет перейти в "Реал", и другие клубы его не интересуют.
В прошлом сезоне 22-летний форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его цена составляет 160 млн евро.
Популярное сейчас
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Ломаченко – Накатани: где и когда смотреть бой
- Сегодня стартует плей-офф Евро-2020
- Источник: Галатасарай контактировал с Ярмоленко. Вест Хэм готов отпустить украинца бесплатно
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
Новости по теме
- 19:59 Зарубежные Самый дорогой из Барселоны - де Йонг. Transfermarkt обновил рейтинг наиболее ценных игроков
- 06:08 Зарубежные Гол Малиновского в финале, Ребров покидает Ференцварош, Ливер снова в топ-4. Главные новости за 19 мая
- 21:59 Зарубежные Золотая Бутса. 40 голов Левандовски, битва Месси и CR7 за второе место, Морено ворвался в топ-10