Ливерпуль сделал запрос о трансфере Мбаппе

"Ливерпуль" Юргена Клоппа запросил в "ПСЖ" информацио о том, возможен ли трансфер Мбаппе летом текущего года.

При этом парижский клуб пытается убедить Килиана остаться и планирует совершить несколько крупных трансферов, чтобы доказать амбиции команды. По другим данным, Мбаппе хочет перейти в "Реал", и другие клубы его не интересуют.

В прошлом сезоне 22-летний форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его цена составляет 160 млн евро.