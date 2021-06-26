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Бенитес согласовал контракт с Эвертоном

Англия
(2 голосов)

Предаст красную часть Ливерпуля?

Бенитес согласовал контракт с Эвертоном

Sky Sports

Новина українською

Английское издание Sky Sports сообщает, что Рафаэль Бенитес в ближайшее время возглавит "Эвертон".

По информации источника, стороны уже согласовали детали контракта. "Ириски" представят 61-летнего испанца в качестве главного тренера на следующей неделе.

Напомним, последним место работы Рафы был китайский клуб "Далянь Про", Бенитес покинул команду зимой из-за пандемии COVID.

Ранее Бенитес уже работал в АПЛ - в "Ньюкасле" и "Ливерпуле".

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Sky Sports

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