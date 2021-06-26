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Бенитес согласовал контракт с Эвертоном
Предаст красную часть Ливерпуля?
Sky Sports
Английское издание Sky Sports сообщает, что Рафаэль Бенитес в ближайшее время возглавит "Эвертон".
По информации источника, стороны уже согласовали детали контракта. "Ириски" представят 61-летнего испанца в качестве главного тренера на следующей неделе.
Напомним, последним место работы Рафы был китайский клуб "Далянь Про", Бенитес покинул команду зимой из-за пандемии COVID.
Ранее Бенитес уже работал в АПЛ - в "Ньюкасле" и "Ливерпуле".
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Источник:Sky Sports
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