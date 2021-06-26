Бенитес согласовал контракт с Эвертоном

Английское издание Sky Sports сообщает, что Рафаэль Бенитес в ближайшее время возглавит "Эвертон".

По информации источника, стороны уже согласовали детали контракта. "Ириски" представят 61-летнего испанца в качестве главного тренера на следующей неделе.

Напомним, последним место работы Рафы был китайский клуб "Далянь Про", Бенитес покинул команду зимой из-за пандемии COVID.

Ранее Бенитес уже работал в АПЛ - в "Ньюкасле" и "Ливерпуле".