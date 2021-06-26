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Это'О: Новым богом футбола станет Килиан Мбаппе
Самуэль также оценил игру Месси, Марадоны и Роналду
Orange
Экс-нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это′О поделился мыслями насчет Лео Месси.
– В "Барселоне" вы провели пять лет и наблюдали восхождение Месси. Что вы помните о том времени?
– Это было рождение бога футбола.
– Сильное заявление.
– Футбольных богов было немного. Двое – из Аргентины. Один уже обрел покой и сейчас рядом со своим отцом, а другой все еще с нами. Мне посчастливилось поиграть с Месси и насладиться его футболом. С Диего я поиграть на официальном уровне не смог, но, будучи ребенком, часто видел его по телевизору. То, что он вытворял с мячом, мне казалось поразительным.
– Если Месси – бог футбола, то кто же Роналду – апостол?
– Криштиану – еще один бог. Вместе с Месси он стал символом сегодняшнего футбола. Но еще один бог придет им на смену, когда они устанут радовать нас. Этим новым богом станет Килиан Мбаппе, – поделился камерунец.
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