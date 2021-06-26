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Арсенал сделал запрос Ман Сити по Стерлингу и Марезу

Англия
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Игроки предпочитают остаться в Манчестере

Арсенал сделал запрос Ман Сити по Стерлингу и Марезу

Getty Images

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Вингеры "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и Рияд Марез могут сменить клуб в это трансферное окно.

Портал Eurosport сообщает, что лондонский "Арсенал" сделал запрос "горожанам" насчет трансфера футболистов. Руководство "Ман Сити" готово рассмотреть предложения о продаже, но сами игроки не хотят покидать Манчестер.

В прошлом клубном сезоне 26-летний Рахим провел 49 матчей, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. В свою очередь 30-летний Рияд отыграл за "Ман Сити" 48 поединков, в которых записал на свой счет 14 мячей и 9 ассистов в кампании 2020/21.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рахим Стерлинг Манчестер Сити Рияд Марез
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Источник:
Eurosport

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