Манчестер Юнайтед нацелился на Камавингу

"Манчестер Юнайтед" Сульшера может подписать молодого таланта "Ренна" Эдуардо Камавингу.

Английский клуб хочет начать работу над этой сделкой после того, как все вопросы по трансферу Джейдона Санчо будут решены.

В минувшем сезоне игрок провел 35 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Срок действующего контракта футболиста истекает летом 2022 года.