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Манчестер Юнайтед нацелился на Камавингу

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок может сменить команду летом

Манчестер Юнайтед нацелился на Камавингу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" Сульшера может подписать молодого таланта "Ренна" Эдуардо Камавингу.

Английский клуб хочет начать работу над этой сделкой после того, как все вопросы по трансферу Джейдона Санчо будут решены.

В минувшем сезоне игрок провел 35 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Срок действующего контракта футболиста истекает летом 2022 года.

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В статье: Ренн Манчестер Юнайтед Эдуарду Камавинга
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
27.06.2021 в 12:50
Что то дьяволы совсем разошлись. И так уже имеют звездный состав. Ещё им и Санчо с камавингой подавай
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