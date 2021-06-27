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Манчестер Юнайтед нацелился на Камавингу
Игрок может сменить команду летом
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" Сульшера может подписать молодого таланта "Ренна" Эдуардо Камавингу.
Английский клуб хочет начать работу над этой сделкой после того, как все вопросы по трансферу Джейдона Санчо будут решены.
В минувшем сезоне игрок провел 35 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Срок действующего контракта футболиста истекает летом 2022 года.
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Источник:Daily Mail
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
27.06.2021 в 12:50
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