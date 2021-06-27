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Бавария отказалась от трансфера Хадсона-Одои
Причина: большая зарплата игрока в "Челси"
Daily Post Nigeria
Мюнхенская "Бавария" отказалсь от варианта с подписанием вингера лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои.
Немецкий клуб не может дать 20-летнему футболисту такую же зарплату, которую Каллум получает по контракту с "пенсионерами".
В прошлом сезоне во всех турнирах Хадсон-Одои принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 5 голевых передач.
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Источник:Twitter Constantin Eckner
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