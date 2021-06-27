Бавария отказалась от трансфера Хадсона-Одои

Мюнхенская "Бавария" отказалсь от варианта с подписанием вингера лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

Немецкий клуб не может дать 20-летнему футболисту такую же зарплату, которую Каллум получает по контракту с "пенсионерами".

В прошлом сезоне во всех турнирах Хадсон-Одои принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 5 голевых передач.