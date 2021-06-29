Защитник Барселоны перейдет в Лидс, известна сума

"Лидс Юнайтед" лидирует в гонке за защитника "Барселоны" Хуниор Фирпо.

То, что именно в этот клуб перейдет футболист, подтверждает журналист-инсайдер Фабрицио Романо и ESPN.

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Стоимость трансфера 24-летнего игрока составит 15 млн евро. К этой сумме будет добавлено бонусы.

Кроме "Лидс Юнайтед" на Фирпо претендовали "Саутгемптон" и "Милан".