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Защитник Барселоны перейдет в Лидс, известна сума
"Лидс Юнайтед" лидирует в гонке за защитника "Барселоны" Хуниор Фирпо.
То, что именно в этот клуб перейдет футболист, подтверждает журналист-инсайдер Фабрицио Романо и ESPN.
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Стоимость трансфера 24-летнего игрока составит 15 млн евро. К этой сумме будет добавлено бонусы.
Кроме "Лидс Юнайтед" на Фирпо претендовали "Саутгемптон" и "Милан".
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