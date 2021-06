Скотт Паркер покинул Фулхэм и возглавил другую команду из Чемпионшипа

Скотт Паркер покинул пост главного тренера "Фулхэма". Об этом клуб официально объявил на своем сайте.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

40-летний специалист возглавил "дачников" в феврале 2019 года и вывел команду в АПЛ. Отметим, что Паркер, как футболист также выступал за англичан.

