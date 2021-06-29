Скотт Паркер покинул Фулхэм и возглавил другую команду из Чемпионшипа

Скотт Паркер покинул пост главного тренера "Фулхэма". Об этом клуб официально объявил на своем сайте.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

40-летний специалист возглавил "дачников" в феврале 2019 года и вывел команду в АПЛ. Отметим, что Паркер, как футболист также выступал за англичан.

We can confirm that Scott Parker has left the Club by mutual consent.#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 28, 2021

Добавим, что "Борнмут" сообщил на официальном сайте о назначении Скотта Паркера главным тренером клуба. Английский специалист заключил с клубом трехлетний контракт. В минувшем сезоне "Борнмут" финишировал на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа.

Напомним, что "Фулхэм" завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.