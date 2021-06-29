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Скотт Паркер покинул Фулхэм и возглавил другую команду из Чемпионшипа
Без работы долго специалист не был
Фото: fulhamfc.com
Скотт Паркер покинул пост главного тренера "Фулхэма". Об этом клуб официально объявил на своем сайте.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
40-летний специалист возглавил "дачников" в феврале 2019 года и вывел команду в АПЛ. Отметим, что Паркер, как футболист также выступал за англичан.
We can confirm that Scott Parker has left the Club by mutual consent.#FFC— Fulham Football Club (@FulhamFC) June 28, 2021
Добавим, что "Борнмут" сообщил на официальном сайте о назначении Скотта Паркера главным тренером клуба. Английский специалист заключил с клубом трехлетний контракт. В минувшем сезоне "Борнмут" финишировал на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа.
Welcome to #afcb, Scott Parker ???? pic.twitter.com/r9tMgZiRM0— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) June 28, 2021
Напомним, что "Фулхэм" завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.
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