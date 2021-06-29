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36-летний Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити

Англия
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Ветеран и опытный футболист

36-летний Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити

Man City

Новина українською

Бразильский хавбек английского "Манчестер Сити" Фернандиньо официально продлил трудовой договор с "горожанами". Новое соглашение истекает в 2022 году.

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Капитан "небесно-голубых" проведет на "Этихаде" свой девятый сезон. Он выиграл в "Сити" 12 трофеев за это время, проведя 350 матчей и забив 24 гола. Сам экс-футболист "Шахтера" отметил:

"Работа еще не сделана. Вот почему я решил остаться здесь еще на год и попытаться помочь команде и клубу достичь поставленных целей. Мне кажется, мы способны на это. Безусловно, для меня и для моей семьи большое удовольствие остаться в Манчестере еще на один год".

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити
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Источник:
Man City

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wago53
29.06.2021 в 12:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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