36-летний Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити

Бразильский хавбек английского "Манчестер Сити" Фернандиньо официально продлил трудовой договор с "горожанами". Новое соглашение истекает в 2022 году.

Капитан "небесно-голубых" проведет на "Этихаде" свой девятый сезон. Он выиграл в "Сити" 12 трофеев за это время, проведя 350 матчей и забив 24 гола. Сам экс-футболист "Шахтера" отметил:

