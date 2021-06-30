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Лестер приобрел лучшего голеадора чемпионата Австрии

Англия
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Лестер приобрел лучшего голеадора чемпионата Австрии

Leicester

Новина українською

Футбольный клуб "Лестер" сообщает о том, что с 1 июля вступает в силу контракт с форвардом Патсоном Дака. Нападающий подписал с "лисами" контракт на 5 лет.

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22-летний замбиец перейдет в стан команды Роджерса из "РБ Зальцбург". Голы Патсона помогли австрийскому коллективу выиграть четыре подряд чемпионских титула.

Нападающий забил 68 раз в 125 матчах за "РБ Зальцбург" во всех соревнованиях. С 27 голами он стал лучшим бомбардиром австрийской Бундеслиги в прошлом сезоне. Также Дака был признан лучшим исполнителем лиги.

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В статье: Зальцбург Лестер Сити Патсон Дака
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Источник:
LCFC

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