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Португалец, но не Фонсека. Тоттенхэм определился с новым тренером

Англия
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Не топ, но интересный специалист

Португалец, но не Фонсека. Тоттенхэм определился с новым тренером

Новина українською

Новый спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи, который переехал в Лондон из "Ювентуса", начинает переговоры с Нуну Эшпириту Санту, сообщает Sky Sports.

47-летний португалец в конце сезона завершил сотрудничество с "Вулверхэмптоном". Под его руководством волки вышли из Чемпионшипа в АПЛ, дважды занимали седьмое место, но в прошлом чемпионате упали на 13-ю строчку.

Сначала Эшпириту Санту, который также работал с "Риу Аве", "Валенсией" и "Порту", не рассматривался боссами "Тоттенхэма" в качестве претендента на должность, но после того, как сорвались варианты с Паулу Фонсека, Дженнаро Гаттузо, Лопетеги и Антонио Конте, именно фигура португальца получила приоритет.

Напомним, что прошлый сезон "Тоттенхэм" начинал с Жозе Моуриньо, но посреди чемпионата Особенный был уволен, шпор довел до финиша 29-летний Райан Мейсон.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Нуну Эшпириту Санту
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