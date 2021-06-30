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Португалец, но не Фонсека. Тоттенхэм определился с новым тренером
Не топ, но интересный специалист
Новый спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи, который переехал в Лондон из "Ювентуса", начинает переговоры с Нуну Эшпириту Санту, сообщает Sky Sports.
47-летний португалец в конце сезона завершил сотрудничество с "Вулверхэмптоном". Под его руководством волки вышли из Чемпионшипа в АПЛ, дважды занимали седьмое место, но в прошлом чемпионате упали на 13-ю строчку.
Сначала Эшпириту Санту, который также работал с "Риу Аве", "Валенсией" и "Порту", не рассматривался боссами "Тоттенхэма" в качестве претендента на должность, но после того, как сорвались варианты с Паулу Фонсека, Дженнаро Гаттузо, Лопетеги и Антонио Конте, именно фигура португальца получила приоритет.
Напомним, что прошлый сезон "Тоттенхэм" начинал с Жозе Моуриньо, но посреди чемпионата Особенный был уволен, шпор довел до финиша 29-летний Райан Мейсон.
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