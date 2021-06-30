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Луческу-2. Эвертон объявил о назначении Бенитеса главным тренером

Англия
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Рафа вернулся в Ливерпуль. В город, но не в команду

Луческу-2. Эвертон объявил о назначении Бенитеса главным тренером

evertonfc.com

Новина українською

"Эвертон" объявил о назначении Рафаэля Бенитеса главным тренером команды.

Со специалистом подписан тконтаркт сроком на 3 года. К своим непосредственным обязанностям тренер приступит 5 июля.

До сих пор "Эвертон" тренировал итальянец Карло Анчелотти. Но он перешел в мадридский "Реал".

Напомним, последним место работы Рафы был китайский клуб "Далянь Про", Бенитес покинул команду зимой из-за пандемии COVID.

Также отметим, что Рафаэль Бенитес в 2004-2010 годах возглавлял заклятого соперника "Эвертона " - "Ливерпуль ". Оба клуба из одного и того же города.

Ранее Бенитес также работал в АПЛ с "Ньюкаслом".

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
ФК Эвертон

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