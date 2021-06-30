Луческу-2. Эвертон объявил о назначении Бенитеса главным тренером

" Эвертон " объявил о назначении Рафаэля Бенитеса главным тренером команды.

Со специалистом подписан тконтаркт сроком на 3 года. К своим непосредственным обязанностям тренер приступит 5 июля.

До сих пор "Эвертон" тренировал итальянец Карло Анчелотти. Но он перешел в мадридский "Реал".

Напомним, последним место работы Рафы был китайский клуб "Далянь Про", Бенитес покинул команду зимой из-за пандемии COVID.

Также отметим, что Рафаэль Бенитес в 2004-2010 годах возглавлял заклятого соперника "Эвертона " - "Ливерпуль ". Оба клуба из одного и того же города.

Ранее Бенитес также работал в АПЛ с "Ньюкаслом".