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Луческу-2. Эвертон объявил о назначении Бенитеса главным тренером
Рафа вернулся в Ливерпуль. В город, но не в команду
evertonfc.com
"
Со специалистом подписан тконтаркт сроком на 3 года. К своим непосредственным обязанностям тренер приступит 5 июля.
До сих пор "Эвертон" тренировал итальянец Карло Анчелотти. Но он перешел в мадридский "Реал".
Напомним, последним место работы Рафы был китайский клуб "Далянь Про", Бенитес покинул команду зимой из-за пандемии COVID.
Также отметим, что Рафаэль Бенитес в 2004-2010 годах возглавлял заклятого соперника "Эвертона " - "Ливерпуль ". Оба клуба из одного и того же города.
Ранее Бенитес также работал в АПЛ с "Ньюкаслом".
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