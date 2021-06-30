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Бенитес: Преисполненный решимости сыграть большую роль в проектах Эвертона

Англия
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Бенитес: Преисполненный решимости сыграть большую роль в проектах Эвертона

Фото: Офіційний сайт Евертона

Новина українською

Новый главный тренер английского "Эвертона" испанец Рафаэль Бенитес прокомментировал свое резонансное назначение.

Я рад присоединиться к "Эвертону". В течение процесса переговоров меня очень поразили амбиции руководителей клуба и их желание вернуть конкурентоспособность команде.

Я полон решимости сыграть большую роль в этом проекте, - цитирует тренера сайт клуба.

Напомним, что в 2004-2010 годах Рафа Бенитес возглавлял "Ливерпуль", который является принципиальным соперником «ирисок». Решение возглавить "Эвертон" уже вызвало резкое возмущение у фанатов "Ливерпуля".

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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