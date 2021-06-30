Бенитес: Преисполненный решимости сыграть большую роль в проектах Эвертона

Новый главный тренер английского "Эвертона" испанец Рафаэль Бенитес прокомментировал свое резонансное назначение .

Я рад присоединиться к "Эвертону". В течение процесса переговоров меня очень поразили амбиции руководителей клуба и их желание вернуть конкурентоспособность команде.

Я полон решимости сыграть большую роль в этом проекте, - цитирует тренера сайт клуба.