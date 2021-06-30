Патрик Виейра согласился возглавить английский Кристал Пэлас

Официального подписания контракта "Кристал Пэлас" с французским специалистом еще не было. Однако руководство клуба уверено, что сделка будет завершена.

Есть высокая вероятность, что Виейра будет руководить командой уже со следующего понедельника, информирует Sky Sports.

Француз Патрик Виейра с 2018-го до 2020 года возглавлял "Ниццу", а ранее - американский "Нью-Йорк Сити", работал с молодежью и резервом английского "Манчестер Сити".

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С 2017 до конца сезона 2021 главную команду "Кристал Пэлас" возглавлял Рой Ходжсон.

По итогам сезона 2020/21 "Кристал Пэлас" занял 14 место.