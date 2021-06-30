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Официально: Тоттенхэм получил нового тренера
После двухмесячных поисков
Фото: Тоттенгем
Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту возглавил лондонский "Тоттенхэм", сообщает сайт клуба.
Соглашение будет действовать до 2023 года.
Босс клуба Дэниэл Леви поблагодарил болельщиков за терпение в течение процесса поиска нового наставника.
Я уже говорил Фабио [Паратичи - директор "Тоттенхэма"] о необходимости возврата к нашей ДНК - игры в атакующий футбол. Я считаю, что Нуну - это человек, который может взять наших талантливых игроков, нашу молодежь и построить что-то особенное.
Недавно назначенный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи подтвердил, что клуб нуждался в тренере, который может привить игрокам все те ценности, которые важны для этого проекта.
Нужно лишь взглянуть на Нуну в "Вулверхемптоне", чтобы увидеть его способность взять команду и применить адаптивный стиль, который приносит успех и позволяет игрокам развиваться и процветать. Мы все с нетерпением ждем начала его работы.
С 2019 по 19 апреля 2021 года главным тренером "Тоттенхэм Хотспур" был португалец Жозе Моуринью. После его увольнения до сих пор обязанности наставника исполнял Райан Мейсон. По итогам сезона 2020/21 команда заняла 7 место в АПЛ.
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