Официально: Тоттенхэм получил нового тренера

Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту возглавил лондонский "Тоттенхэм", сообщает сайт клуба.

Соглашение будет действовать до 2023 года.

Босс клуба Дэниэл Леви поблагодарил болельщиков за терпение в течение процесса поиска нового наставника.

Я уже говорил Фабио [Паратичи - директор "Тоттенхэма"] о необходимости возврата к нашей ДНК - игры в атакующий футбол. Я считаю, что Нуну - это человек, который может взять наших талантливых игроков, нашу молодежь и построить что-то особенное.

Недавно назначенный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи подтвердил, что клуб нуждался в тренере, который может привить игрокам все те ценности, которые важны для этого проекта.

Нужно лишь взглянуть на Нуну в "Вулверхемптоне", чтобы увидеть его способность взять команду и применить адаптивный стиль, который приносит успех и позволяет игрокам развиваться и процветать. Мы все с нетерпением ждем начала его работы.

С 2019 по 19 апреля 2021 года главным тренером "Тоттенхэм Хотспур" был португалец Жозе Моуринью. После его увольнения до сих пор обязанности наставника исполнял Райан Мейсон. По итогам сезона 2020/21 команда заняла 7 место в АПЛ.