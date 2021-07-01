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Официально: Джейдон Санчо перешел в Манчестер Юнайтед, Боруссия Д подтвердила трансфер

Англия
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Воспитанник "Сити"

Официально: Джейдон Санчо перешел в Манчестер Юнайтед, Боруссия Д подтвердила трансфер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия Д" подтвердила продажу футболиста первой команды Джейдона Санчо.

В финансовом отчете "шмелей" о сделке отмечается, что сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Трудовой договор подписан до 2026 года.

Джейдон – воспитанник английского "Манчестер Сити", однако на профессиональном уровне выступал только за "Боруссию Д". На данный момент он считается одним из главных талантов британского футбола.

Напомним, что в прошлом сезоне Санчо сыграл 38 матчей за "шмелей", забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
bvb.de

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