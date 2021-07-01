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Официально: Джейдон Санчо перешел в Манчестер Юнайтед, Боруссия Д подтвердила трансфер
Воспитанник "Сити"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Боруссия Д" подтвердила продажу футболиста первой команды Джейдона Санчо.
В финансовом отчете "шмелей" о сделке отмечается, что сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Трудовой договор подписан до 2026 года.
Джейдон – воспитанник английского "Манчестер Сити", однако на профессиональном уровне выступал только за "Боруссию Д". На данный момент он считается одним из главных талантов британского футбола.
Напомним, что в прошлом сезоне Санчо сыграл 38 матчей за "шмелей", забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.
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