Официально: Джейдон Санчо перешел в Манчестер Юнайтед, Боруссия Д подтвердила трансфер

"Боруссия Д" подтвердила продажу футболиста первой команды Джейдона Санчо.

В финансовом отчете "шмелей" о сделке отмечается, что сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Трудовой договор подписан до 2026 года.

Джейдон – воспитанник английского "Манчестер Сити", однако на профессиональном уровне выступал только за "Боруссию Д". На данный момент он считается одним из главных талантов британского футбола.

Напомним, что в прошлом сезоне Санчо сыграл 38 матчей за "шмелей", забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.