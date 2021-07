Лестер подпишет победителя Лиги чемпионов

Английский защитник Райан Бертранд в ближайшее время станет игроком "Лестера" – об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Между сторонами была достигнута полная договоренность, контракт подпишут до июня 2023 года.

Официально о переходе сообщат в ближайшие дни. Напомним, с 2015-го Райан выступал за "Саутгемптон".

Ryan Bertrand to Leicester, done deal and here we go! Total agreement reached, signing a contract until June 2023 [one year option included until 2024]. ???????? #LCFC



After many approaches/bids, Bertrand will be officially announced as new Leicester player in the next days.