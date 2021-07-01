Лестер подпишет победителя Лиги чемпионов

Английский защитник Райан Бертранд в ближайшее время станет игроком "Лестера" – об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Между сторонами была достигнута полная договоренность, контракт подпишут до июня 2023 года.

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Официально о переходе сообщат в ближайшие дни. Напомним, с 2015-го Райан выступал за "Саутгемптон".

Ryan Bertrand to Leicester, done deal and here we go! Total agreement reached, signing a contract until June 2023 [one year option included until 2024]. ???????? #LCFC



After many approaches/bids, Bertrand will be officially announced as new Leicester player in the next days. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2021

Бертранд – воспитанник лондонского "Челси". Основную часть карьеры за "синих" защитник провел в арендах. Однако интересно, что он дебютировал в Лиге чемпионов 19 мая 2012 года, в финале между лондонцами и "Баварией" (такой дебют стал первым в истории турнира). Он вышел в стартовом составе, был заменен на 73-й минуте при счете 0:0. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1. "Челси" победил в серии послематчевых пенальти. Так Бертранд стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "пенсионеров".