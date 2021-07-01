Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер подпишет победителя Лиги чемпионов
Поработает под руководством Роджерса
Goal
Английский защитник Райан Бертранд в ближайшее время станет игроком "Лестера" – об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Между сторонами была достигнута полная договоренность, контракт подпишут до июня 2023 года.
Официально о переходе сообщат в ближайшие дни. Напомним, с 2015-го Райан выступал за "Саутгемптон".
Ryan Bertrand to Leicester, done deal and here we go! Total agreement reached, signing a contract until June 2023 [one year option included until 2024]. ???????? #LCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2021
After many approaches/bids, Bertrand will be officially announced as new Leicester player in the next days.
Бертранд – воспитанник лондонского "Челси". Основную часть карьеры за "синих" защитник провел в арендах. Однако интересно, что он дебютировал в Лиге чемпионов 19 мая 2012 года, в финале между лондонцами и "Баварией" (такой дебют стал первым в истории турнира). Он вышел в стартовом составе, был заменен на 73-й минуте при счете 0:0. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1. "Челси" победил в серии послематчевых пенальти. Так Бертранд стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "пенсионеров".
Популярное сейчас
- Матч Украина - Англия рассудит немецкая бригада арбитров
- Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды - Украина на сайте FAVBET и выиграл авто
- Барселона так и не объявила о новом контракте Месси. Похоже, Лионель стал свободным агентом
- СМИ: Арсенал готов предложить за Яремчука 20-25 млн евро
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО