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Вслед за Санчо. Приоритет Манчестер Юнайтед – продление контракта с лидером средней линии

Англия
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Магическая "десятка" Сульшера

Вслед за Санчо. Приоритет Манчестер Юнайтед – продление контракта с лидером средней линии

Getty Images / Global Images Ukraine

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По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, следующим приоритетом для "Манчестер Юнайтед" будет контракт Бруну Фернандеша. Ведущий полузащитник команды присоединился к "красным дьяволам" в январе 2020-го и сразу стал лидером команды Оле Гуннара Сульшера.

Ожидается, что о продлении трудового договора с португальским атакующим хавбеком объявят уже в июле.

По итогам прошлого сезона 26-летний Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В кампании-2020/21 он сыграл в 58 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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