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Вслед за Санчо. Приоритет Манчестер Юнайтед – продление контракта с лидером средней линии
Магическая "десятка" Сульшера
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, следующим приоритетом для "Манчестер Юнайтед" будет контракт Бруну Фернандеша. Ведущий полузащитник команды присоединился к "красным дьяволам" в январе 2020-го и сразу стал лидером команды Оле Гуннара Сульшера.
Ожидается, что о продлении трудового договора с португальским атакующим хавбеком объявят уже в июле.
Manchester United next priority will be Bruno Fernandes contract. After adding another top salary with Jadon Sancho, Man Utd board know they’ve to progress in discussions [already opened] with Bruno about a new agreement. ???? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2021
Updates expected this month.
По итогам прошлого сезона 26-летний Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В кампании-2020/21 он сыграл в 58 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач.
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