Вслед за Санчо. Приоритет Манчестер Юнайтед – продление контракта с лидером средней линии

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, следующим приоритетом для "Манчестер Юнайтед" будет контракт Бруну Фернандеша. Ведущий полузащитник команды присоединился к "красным дьяволам" в январе 2020-го и сразу стал лидером команды Оле Гуннара Сульшера.

Ожидается, что о продлении трудового договора с португальским атакующим хавбеком объявят уже в июле.

Manchester United next priority will be Bruno Fernandes contract. After adding another top salary with Jadon Sancho, Man Utd board know they’ve to progress in discussions [already opened] with Bruno about a new agreement. ???? #MUFC



Updates expected this month.