Фулхэм назначил главным тренером экс-менеджера Эвертона

Пресс-служба лондонского "Фулхэма" объявила о назначении португальского специалиста Марку Силвы на должность главного тренера первой команды. Наставник подписал трехлетний контракт.

В Англии Марку успел поработать в "Халл Сити", "Уотфорде" и "Эвертоне". До этого возглавлял "Эшторил-Прая", лиссабонский "Спортинг" и "Олимпиакос".

Наивысшее достижение Силвы как тренера – Кубок Португалии с "драконами" и чемпионство в Греции с командой из Пирея.