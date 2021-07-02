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Фулхэм назначил главным тренером экс-менеджера Эвертона

Англия
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Молодой португалец

Фулхэм назначил главным тренером экс-менеджера Эвертона

Fulham

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Пресс-служба лондонского "Фулхэма" объявила о назначении португальского специалиста Марку Силвы на должность главного тренера первой команды. Наставник подписал трехлетний контракт.

В Англии Марку успел поработать в "Халл Сити", "Уотфорде" и "Эвертоне". До этого возглавлял "Эшторил-Прая", лиссабонский "Спортинг" и "Олимпиакос".

Наивысшее достижение Силвы как тренера – Кубок Португалии с "драконами" и чемпионство в Греции с командой из Пирея.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Марку Силва
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Источник:
Fulham

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