"Дог"-чемпион Франции перебирается в Англию - станет "лисом"

Английский "Лестер Сити" подписал полузащитника француза Бубакари Сумаре - чемпиона Лиги 1 в составе "Лилля" в сезоне 2020/21.

22-летний француз подписал 5-летнее соглашение с "лисами" и в течение июля присоединится к своим новым товарищам по команде для подготовки к сезону.

В прошлом сезоне Бубакари, сообщает сайт "Лестера", сыграл 40 матчей во всех соревнованиях во французском "Лилле", в том числе 8 - в Лиге Европы, помог "догам" завоевать титул чемпиона Франции.

Горжусь тем, что пришел в АПЛ и к такому великому клубу как "Лестер Сити". Это действительно поможет мне развивать свою игру и развиваться как игроку, поэтому я считаю, что это правильный шаг для меня. "Лестер" - очень амбициозный клуб. Когда они заговорили со мной о своих планах и том, что они хотят от меня, я сразу понял, что хочу сюда прийти. Я действительно горжусь и имею честь быть в этом клубе. Отдам все силы, чтобы сделать счастливыми команду и клуб.

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Полузащитник-опорник начал заниматься футболом в "Париже", провел там 5 лет, прежде чем поступить в академию "ПСЖ" в 2011 году.

После шести сезонов с "ПСЖ" он перебрался в "Лилль" в 2017 году, подписал 3-летнее соглашение и дебютировал в профессиональном футболе, когда команда одержала победу над "Мецом" 3:0 в ноябре того же года. Контракт на стадионе "Пьер Моруа" был продлен еще на 2 года в конце кампании 2017/18, и он забил первый гол за клуб в мае 2019 года. В целом он сыграл 112 матчей во всех соревнованиях за "Лилль".

На международном уровне Сумаре представлял Францию ​​в разных молодежных возрастных группах, является товарищем по команде другого француза "Лестер Сити" - Уэсли Фофана.