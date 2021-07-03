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Переход Варана в Манчестер Юнайтед до сих пор не согласован

Англия
(1 голосов)

Будущее футболиста остается неясным

Переход Варана в Манчестер Юнайтед до сих пор не согласован

lequipe.fr

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" Сульшера продолжает вести переговоры о трансфере защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана.

Английский клуб контактирует со "сливочными", но окончательного решения о трансфере игрока пока нет. Переход Варана – приоритет "Юнайтед" на позицию центрального защитника в летнее трансферное окно.

Условия личного контракта Рафаэля не станут проблемой для "МЮ", но "Реал" до сих пор надеется убедить футболиста остаться. Однако игрок хочет попробовать себя в новом клубе.

В прошлом сезоне 28-летний Варан провел за "Реал" 31 матч в Ла Лиге и забил 2 гола.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Источник:
FabrizioRomano

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