Магуайр: Санчо ждет отличная карьера в МЮ - он настоящий игрок топ-уровня

Защитник национальной сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал переход Джейдона Санчо в "Ман Юнайтед".

"Джейдон – это настоящий игрок топ-уровня. У него исключительный талант. Он провел уже много матчей, хотя еще очень молод. У него большой опыт, он часто играл в важных матчах. Меня действительно впечатлило то, как Санчо работает на тренировках.