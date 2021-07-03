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Магуайр: Санчо ждет отличная карьера в МЮ - он настоящий игрок топ-уровня

Англия
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Харри лестно отозвался о своем новом партнере по клубу

Магуайр: Санчо ждет отличная карьера в МЮ - он настоящий игрок топ-уровня

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Защитник национальной сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал переход Джейдона Санчо в "Ман Юнайтед".

"Джейдон – это настоящий игрок топ-уровня. У него исключительный талант. Он провел уже много матчей, хотя еще очень молод. У него большой опыт, он часто играл в важных матчах. Меня действительно впечатлило то, как Санчо работает на тренировках.

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Я уверен, что Санчо ждет отличная карьера в "Манчестер Юнайтед". Он станет большой частью нашего успеха в будущем", – рассказал Магуайр.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Джейдон Санчо
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Источник:
Twitter Simon Peach

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