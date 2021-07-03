Каррагер: Говорят, Кейну мало создают моментов, но ему надо самому делать больше

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался насчет игры Гарри Кейна на Евро-2020.

"Сейчас многие говорят о том, что другие создают для Кейна недостаточно моментов, недостаточно вовлекают его в игру. Но ему нужно делать больше и самому. В этом я вижу проблему. Гарри Кейну нужно самому делать больше.

Если у него будет шанс забить – он забьет. В первом тайме игры с Германией он не реализовал момент, но во втором забил. Думаю, большинство форвардов скажет вам, что забить один из двух – это здорово. С этим у меня нет проблем.

Но он создает для себя недостаточно много таких ситуаций. Он слишком слабо прессинговал Хуммельса. Ему нужно чаще просить мяч, чаще с ним работать. Я надеюсь, что мы снова увидим энергичного Кейна, потому что ситуация такова, что Англия может выиграть турнир. Мне кажется, для этого необходимо, чтобы Кейн ближе подошел к своей лучшей форме, чем за последние 3-4 матча", – рассказал Каррагер.