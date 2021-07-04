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Вулверхэмптон арендовал вингера Барселоны

Англия
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Игрок продолжит карьеру в АПЛ

Вулверхэмптон арендовал вингера Барселоны

Getty Images

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Португальский вингер "Барселоны" Франсишку Тринкау продолжит карьеру в английском "Вулверхэмптоне". "Волки" согласовали с каталонцами аренду игрока на сезон с правом выкупа.

Тринкау стал девятым португальцем в "Вулверхэмптоне". Сейчас за клуб выступают вратарь Руй Патрисиу, защитники Нелсон Семеду и Рубен Винагре, полузащитники Жоау Моутинью, Даниэл Поденсе, Рубен Невеш, Педру Нету и нападающий Фабиу Силва.

В прошлом сезоне португалец сыграл 28 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи. Его цена составляет 22 млн евро, согласно Transfermarkt.

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Франсишку Тринкан
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