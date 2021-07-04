Вулверхэмптон арендовал вингера Барселоны

Португальский вингер "Барселоны" Франсишку Тринкау продолжит карьеру в английском "Вулверхэмптоне". "Волки" согласовали с каталонцами аренду игрока на сезон с правом выкупа.

Тринкау стал девятым португальцем в "Вулверхэмптоне". Сейчас за клуб выступают вратарь Руй Патрисиу, защитники Нелсон Семеду и Рубен Винагре, полузащитники Жоау Моутинью, Даниэл Поденсе, Рубен Невеш, Педру Нету и нападающий Фабиу Силва.

В прошлом сезоне португалец сыграл 28 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи. Его цена составляет 22 млн евро, согласно Transfermarkt.