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Официально: Виейра возглавил Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Тренер продолжит карьеру в Англии

Официально: Виейра возглавил Кристал Пэлас

Новина українською

Французский наставник Патрик Виейра стал главным тренером лондонского "Кристал Пэлас".

Об этом клуб официально сообщил в своем Твиттере.

Специалист подписал контракт на три года, до лета 2024-го. Ранее он тренировал "Нью-Йорк Сити" и "Ниццу".

В прошлом тренер известный по выступлениям за "Арсенал", "Интер" и "Манчестер Сити". Также Виейра сыграл 107 матчей за сборную Франции.

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В статье: Франция Патрик Виейра Ницца (Франция) Кристал Пэлас (Лондон)
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Комментарии (2)
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xapyga (Запорожье)
04.07.2021 в 16:03
увольнение после 10-15 игр
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kalan-86 (Анкара)
04.07.2021 в 15:34
Феноменальный игрок, но как тренер не проявил себя пока что никоем образом. Надеюсь получится в Кристал Пелес, но задача поставлена перед ним высокая-это команда АПЛ, а не МЛС.
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