Официально: Виейра возглавил Кристал Пэлас

Французский наставник Патрик Виейра стал главным тренером лондонского "Кристал Пэлас".

Об этом клуб официально сообщил в своем Твиттере.

Специалист подписал контракт на три года, до лета 2024-го. Ранее он тренировал "Нью-Йорк Сити" и "Ниццу".

В прошлом тренер известный по выступлениям за "Арсенал", "Интер" и "Манчестер Сити". Также Виейра сыграл 107 матчей за сборную Франции.