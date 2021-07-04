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Официально: Виейра возглавил Кристал Пэлас
Тренер продолжит карьеру в Англии
Французский наставник Патрик Виейра стал главным тренером лондонского "Кристал Пэлас".
Об этом клуб официально сообщил в своем Твиттере.
Специалист подписал контракт на три года, до лета 2024-го. Ранее он тренировал "Нью-Йорк Сити" и "Ниццу".
В прошлом тренер известный по выступлениям за "Арсенал", "Интер" и "Манчестер Сити". Также Виейра сыграл 107 матчей за сборную Франции.
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Источник:Твіттер "Крістал Пелас"
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Комментарии (2)
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xapyga (Запорожье)
04.07.2021 в 16:03
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kalan-86 (Анкара)
04.07.2021 в 15:34
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