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Руни: Погба был лучшим игроком Евро, пока Франция не вылетела

Англия
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Уэйн оценил игру своего бывшего партнера по "МЮ" на текущем ЧЕ

Руни: Погба был лучшим игроком Евро, пока Франция не вылетела

Новина українською

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни оценил игру хавбека "красных дьяволов" Поля Погба за сборную Франции на Евро-2020.

"Как и многие, я рассматривал Францию как фаворита, но она сильно разочаровала. Особенно обидно за Поля Погба. До того, как Франция вылетела в 1/8 финала, он был лучшим игроком турнира. Его передачи Бензема и Мбаппе были великолепны.

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Ему помогло то, что его партнером в полузащите был Канте, но, думаю, что причина такой игры Поля – удачный выбор позиции. Он играл глубже, чем мы привыкли по "МЮ", и это означало, что он может получать мяч там, где у него есть время подумать и выбрать правильный вариант паса", – сказал Руни.

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В статье: Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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