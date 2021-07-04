Манчестер Юнайтед продлит контракт с ключевым защитником

"Манчестер Юнайтед" нацелен на продление контракта с защитником Люком Шоу.

Новое соглашение будет предложено англичанину в ближайшие месяцы, как сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер заинтересован в том, чтобы Шоу остался, так как 25-летнего футболиста считают одним из ключевых игроков клуба.

В прошлом сезоне Люк сыграл 32 матча за "Юнайтед" в АПЛ, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Его цена составляет 35 млн евро.