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Манчестер Юнайтед продлит контракт с ключевым защитником

Англия
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Игрок останется в команде

Манчестер Юнайтед продлит контракт с ключевым защитником

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" нацелен на продление контракта с защитником Люком Шоу.

Новое соглашение будет предложено англичанину в ближайшие месяцы, как сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер заинтересован в том, чтобы Шоу остался, так как 25-летнего футболиста считают одним из ключевых игроков клуба.

В прошлом сезоне Люк сыграл 32 матча за "Юнайтед" в АПЛ, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Его цена составляет 35 млн евро.

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В статье: Люк Шоу Манчестер Юнайтед Национальная сборная Англии
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Источник:
FabrizioRomano

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