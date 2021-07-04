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Манчестер Юнайтед продлит контракт с ключевым защитником
Игрок останется в команде
"Манчестер Юнайтед" нацелен на продление контракта с защитником Люком Шоу.
Новое соглашение будет предложено англичанину в ближайшие месяцы, как сообщает журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер заинтересован в том, чтобы Шоу остался, так как 25-летнего футболиста считают одним из ключевых игроков клуба.
В прошлом сезоне Люк сыграл 32 матча за "Юнайтед" в АПЛ, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Его цена составляет 35 млн евро.
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Источник:FabrizioRomano
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