  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Спортивный директор Тоттенхэма – о Кейне: Задача клуба – сохранить у себя одного из лучших форвардов мира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Тоттенхэма – о Кейне: Задача клуба – сохранить у себя одного из лучших форвардов мира

Англия
(1 голосов)

Логично

Спортивный директор Тоттенхэма – о Кейне: Задача клуба – сохранить у себя одного из лучших форвардов мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор лондонского "Тоттенхэма" Фабио Паратичи отметил, что "шпоры" постараются удержать английского нападающего Харри Кейна от перехода в другой европейский клуб.

"Наша задача – сохранить его. Хочу посмотреть на его игру вживую. В последние годы мне очень повезло поработать с прекрасными футболистами. Кейн прямо сейчас – один из лучших форвардов в мире, это особенный исполнитель. Настоящий номер девять с отточенной техникой, двуногий, прекрасный командный игрок и финишер. Входит в тройку лучших в мире".

Напомним, главный претендент на нападающего – "Манчестер Сити". В прошлом сезоне Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ. У него осталось 3 года по контракту с "Тоттенхэмом."

Читайте такжеКейн обогнал Руни и догнал Ширера по голам за Англию на ЧМ и ЧЕ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Фабио Паратичи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...