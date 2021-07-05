Спортивный директор Тоттенхэма – о Кейне: Задача клуба – сохранить у себя одного из лучших форвардов мира

Спортивный директор лондонского "Тоттенхэма" Фабио Паратичи отметил, что "шпоры" постараются удержать английского нападающего Харри Кейна от перехода в другой европейский клуб.

"Наша задача – сохранить его. Хочу посмотреть на его игру вживую. В последние годы мне очень повезло поработать с прекрасными футболистами. Кейн прямо сейчас – один из лучших форвардов в мире, это особенный исполнитель. Настоящий номер девять с отточенной техникой, двуногий, прекрасный командный игрок и финишер. Входит в тройку лучших в мире".

Напомним, главный претендент на нападающего – "Манчестер Сити". В прошлом сезоне Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ. У него осталось 3 года по контракту с "Тоттенхэмом."