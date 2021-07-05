Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Тоттенхэма – о Кейне: Задача клуба – сохранить у себя одного из лучших форвардов мира
Логично
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор лондонского "Тоттенхэма" Фабио Паратичи отметил, что "шпоры" постараются удержать английского нападающего Харри Кейна от перехода в другой европейский клуб.
"Наша задача – сохранить его. Хочу посмотреть на его игру вживую. В последние годы мне очень повезло поработать с прекрасными футболистами. Кейн прямо сейчас – один из лучших форвардов в мире, это особенный исполнитель. Настоящий номер девять с отточенной техникой, двуногий, прекрасный командный игрок и финишер. Входит в тройку лучших в мире".
Напомним, главный претендент на нападающего – "Манчестер Сити". В прошлом сезоне Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ. У него осталось 3 года по контракту с "Тоттенхэмом."
Популярное сейчас
- Marca: Лунин получит статус основного вратаря Реала на старте предсезонной подготовки
- Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020
- Зинченко: Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше
- Матч Украина - Англия рассудит немецкая бригада арбитров
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО