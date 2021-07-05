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Экологи не оценили: вингер Челси поймал редкую рыбу и начал жонглировать над ней мячом

Англия
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Что-то странное

Экологи не оценили: вингер Челси поймал редкую рыбу и начал жонглировать над ней мячом

Goal

Новина українською

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич находится в отпуске в США. На днях американец со своими друзьями отправился на рыбалку и поймал огромную рыбу. Футболист решил покуражиться и пожонглировать над ней мячом. Правда, вышло не совсем удачно, и Пулишич соскользнул в воду.

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Суть в том, что данная рыба – это гигантский группер (окунь), который обитает в тропических морях и, в частности, на восточном побережье в США. Групперы находятся под угрозой вымирания, их популяция сокращается. Еще в конце прошлого века подвид запретили вылавливать. Трюки Пулишича резко осудили экологи и защитники животных.

"Издевательства над групером ради видео в Интернете – это новое дно", – так говорится в твите организации Blue Planet Society.

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В статье: Кристиан Пулишич
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Источник:
Goal

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