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Экологи не оценили: вингер Челси поймал редкую рыбу и начал жонглировать над ней мячом
Что-то странное
Goal
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич находится в отпуске в США. На днях американец со своими друзьями отправился на рыбалку и поймал огромную рыбу. Футболист решил покуражиться и пожонглировать над ней мячом. Правда, вышло не совсем удачно, и Пулишич соскользнул в воду.
Суть в том, что данная рыба – это гигантский группер (окунь), который обитает в тропических морях и, в частности, на восточном побережье в США. Групперы находятся под угрозой вымирания, их популяция сокращается. Еще в конце прошлого века подвид запретили вылавливать. Трюки Пулишича резко осудили экологи и защитники животных.
"Издевательства над групером ради видео в Интернете – это новое дно", – так говорится в твите организации Blue Planet Society.
Abusing a threatened goliath grouper for a social media video is a new low. https://t.co/Km1qUi1tmp— Blue Planet Society (@Seasaver) July 4, 2021
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